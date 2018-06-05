Sapanca’nın yeşillikleri içerisinde doğanın tam ortasında, patikalarda koşulacak Sapanca Ultra Maratonu’nda yer alacak Şükür, 35 kilometrelik dağ maratonu parkurunda ter dökecek. Ülkemizde düzenlenen maratonlarda kendisine haklı olarak güzel bir yer edinen Sapanca ultra maratonuna katılmak için kayıt olan Şükür, doğanın ortasında, özgürce koşmanın insana huzur verdiğini söyledi.
Bugün 13:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:53 TSİ )
Rıdvan Şükür, Sapanca Ultra Maratonu’nda
Dağcı ve Doğa Sporcusu Rıdvan Şükür, Sapanca’da 9 Haziran 2018’de dördüncü kez düzenlenen Ultra maratona katılıyor.
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Bugün 13:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz