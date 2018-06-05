Rıdvan Şükür, Sapanca Ultra Maratonu’nda

Sapanca’nın yeşillikleri içerisinde doğanın tam ortasında, patikalarda koşulacak Sapanca Ultra Maratonu’nda yer alacak Şükür, 35 kilometrelik dağ maratonu parkurunda ter dökecek. Ülkemizde düzenlenen maratonlarda kendisine haklı olarak güzel bir yer edinen Sapanca ultra maratonuna katılmak için kayıt olan Şükür, doğanın ortasında, özgürce koşmanın insana huzur verdiğini söyledi.