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Rıdvan Şükür, Sapanca Ultra Maratonu’nda

Dağcı ve Doğa Sporcusu Rıdvan Şükür, Sapanca’da 9 Haziran 2018’de dördüncü kez düzenlenen Ultra maratona katılıyor.

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Sapanca’nın yeşillikleri içerisinde doğanın tam ortasında, patikalarda koşulacak Sapanca Ultra Maratonu’nda yer alacak Şükür, 35 kilometrelik dağ maratonu parkurunda ter dökecek. Ülkemizde düzenlenen maratonlarda kendisine haklı olarak güzel bir yer edinen Sapanca ultra maratonuna katılmak için kayıt olan Şükür, doğanın ortasında, özgürce koşmanın insana huzur verdiğini söyledi.

Bugün 13:52 TSİ - Spor

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