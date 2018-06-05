Murat Özcan Soma’dan ayrıldı

1994 doğumlu futbolcu futbola 11 yaşında BekirpaşaBaşaranspor’da başladı. Küçük yaşlarda yeteneğini ortaya koyan İzmitli futbolcu sırası ile Saraybahçespor, Kocaeli Güneş, Şirintepe, Gölcükspor, Çanakkale Dardanelspor ve HerekeYıldızspor’un ardından Ankara Demirspor’da profesyonel sözleşmeye imza attı. Ayvalıkgücü ve Manisa Somaspor’da da mücadele eden Murat istikrarı ile dikkat çekti.