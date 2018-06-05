1994 doğumlu futbolcu futbola 11 yaşında BekirpaşaBaşaranspor’da başladı. Küçük yaşlarda yeteneğini ortaya koyan İzmitli futbolcu sırası ile Saraybahçespor, Kocaeli Güneş, Şirintepe, Gölcükspor, Çanakkale Dardanelspor ve HerekeYıldızspor’un ardından Ankara Demirspor’da profesyonel sözleşmeye imza attı. Ayvalıkgücü ve Manisa Somaspor’da da mücadele eden Murat istikrarı ile dikkat çekti.
Bugün 13:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:54 TSİ )
Murat Özcan Soma’dan ayrıldı
İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Murat Özcan geride bıraktığımız sezon BAL 9. Grup takımlarından Manisa Somaspor’da forma giymişti. Soma’dan ayrılan Murat teklifleri değerlendirmeye başladı.
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Bugün 13:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz