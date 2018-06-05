Büyük Kartepe’de imza şov sürüyor

BAL’a yükselerek kentin bu sezonki en önemli başarısını sergileyen, Selçuk Baysal’ın başkanı olduğu eski adıyla Büyük Derbent, yeni adıyla Büyük Kartepespor, iç transferde 3 futbolcusuyla anlaşma sağladı. Hafta sonu dış transferler için de görüşmelere başlanacak. Transfer görüşmelerinde bizzat, yeni teknik sorumlu Ali Gürdal ve yardımcı Antrenör İbrahim Karaduman hazır bulunuyor. Kaleci Sarp Umut Ersoy, Mehmet Ali Kurum ve Erenay Altınkaya ile anlaşma sağlandı.

Mehmet Ali Kurum

Sarp Umut Ersoy