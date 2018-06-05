BAL’a yükselerek kentin bu sezonki en önemli başarısını sergileyen, Selçuk Baysal’ın başkanı olduğu eski adıyla Büyük Derbent, yeni adıyla Büyük Kartepespor, iç transferde 3 futbolcusuyla anlaşma sağladı. Hafta sonu dış transferler için de görüşmelere başlanacak. Transfer görüşmelerinde bizzat, yeni teknik sorumlu Ali Gürdal ve yardımcı Antrenör İbrahim Karaduman hazır bulunuyor. Kaleci Sarp Umut Ersoy, Mehmet Ali Kurum ve Erenay Altınkaya ile anlaşma sağlandı.
Bugün 13:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
Büyük Kartepe’de imza şov sürüyor
BAL’a yükselerek kentin bu sezonki en önemli başarısını sergileyen, Selçuk Baysal’ın başkanı olduğu eski adıyla Büyük Derbent, yeni adıyla Büyük Kartepespor, iç transferde 3 futbolcusuyla anlaşma sağladı.
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Bugün 13:58 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz