İşadamı Coşkun’a 5 ay hapis cezası!

Gölcüklü iş adamı Mehmet Coşkun, genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu gerekçesi ile açılan davada hapisle cezalandırıldı. 2014 yılında yaşanan olayda Gölcük Değirmendere çıkışında bulunan ‘Astakoz’ adlı oteli ortağı olduğu Turkish Holding AŞ tarafından satın alan Coşkun, otel binasının cephelerini yeniledi ve alışveriş merkezi haline getirdi. Değirmendere Park AVM olarak hizmet vermesi planlanan alışveriş merkezinin cephesini kapatan bir Bezmez Apartmanı’nı da satın almak isteyen Coşkun, apartmanı yıkarak bölgeye bir otopark kurmak istedi.

SAHİPLERİ EVLERİ SATMADI

Mülk sahiplerinin satışa yanaşmaması üzerine ise iş adamı Mehmet Coşkun, binanın girişindeki dükkanı satın alarak yıkımı gerçekleştirmek için türlü oyunlar içine girdi. Apartman sakinlerinin önerilen rakamı az bulması ve ödemelerin de yapılmasının sıkıntı olabileceğini düşünerek evlerini satma fikrine sıcak bakmadıkları öğrenildi.

“BİNAYI YIKTIRMAK İÇİN SÖZDE NUMUNE ALDI”

D-130 Karayolu üzeri Değirmendere çıkışında bulunan Bezmez Apartmanı sakinlerinin iddiasına göre Coşkun, dükkanı alır almaz duvarlarını yıktı ve binayı çöplüğe çevirdi. Apartmanın çürük olduğunu söyleyerek numuneler alan ve incelemeler yapan Mehmet Coşkun’un numune alınırken binanın kolon ve kirişlerine büyük zarar verdiği de ileri sürüldü. Kolon kirişlerin demirleri de çürümek üzere çıplak bırakıldı.

SAĞLAM RAPORU ALDILAR

Binanın kat malikleri Necati Erol, Salih Bezmez, Ayşe Bezmez ve İbrahim Ayyıldız ise yaptırdıkları tahlillerle apartman için sağlam raporu alarak, evlerini kentsel dönüşüm planından sildirdiler. Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi’nde bu konu ile açılan davada bilirkişi raporu istendi. Hazırlanan bilirkişi raporunda ise binadaki kırılan yerlerin bir an önce onarılması gerektiğine vurgu yapıldı.

1 AY İNDİRİM ALDI

Mülk sahiplerinin Mehmet Coşkun hakkında Gölcük 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtıkları dava ise geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Buna göre görülen son duruşma sonunda davalı sanık Mehmet Coşkun’un, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunu işlediği sabit görüldü ve hakkında 6 ay hapis cezası verildi. Cezasında 1 aylık iyi hal indirimi uygulanan Mehmet Coşkun’un aldığı 5 aylık hapis cezasının ertelemesinin de olmayacağı açıklandı.

HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan sanık Mehmet Coşkun’un benzer bir suçtan dolayı Çifteler Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırıldığı, ancak o cezanın ertelendiği belirtildi. Coşkun, ertelenen ilk cezasını çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. Bu arada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Coşkun’un bir süredir kayıp olduğu ve cezasının infazı için polis tarafından her yerde arandığı bildirildi.