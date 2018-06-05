Ahmet Alkaya vefat etti

Ahmet Alkaya’yı kalbimize gömdük

Bir dönem Petkimspor’da kalecilik yapan ve ilimiz amatörünün beyefendi kişiliklerinden Ahmet Alkaya geçirdiği operasyonun ardından enfeksiyon kapmış ve kısa bir süre sonra kalbi durmuştu. Yaklaşık 3 aydır Sopalı Derince Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan ancak tedaviye yanıt vermeyen Alkaya hayatını kaybetti. Alkaya’nın vefatı ile spor camiası adeta yasa boğuldu. Hakan Arıkan da olmak üzere ilimizde sayısız kaleciyi yetiştiren “Ahmet Baba” olarak bilinen Alkaya dün Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.