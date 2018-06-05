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Altın Kiraz’da kura günü…

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda eleme maçlarının kuraları bu akşam Körfez Sahilde yer alan 1453 Restoran Kafe’de düzenlenecek.

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7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda eleme maçlarının kuraları bu akşam Körfez Sahilde yer alan 1453 Restoran Kafe’de düzenlenecek. Birbirinden güçlü 8 takımın nasıl eşleşecekleri merak ediliyor.

İŞTE SON 8’E KALAN TAKIMLAR:

Dergah Ocakbaşı

Hüner Teknik

Kontrat İnşaat

Vizyon İnşaat

Körfez Zabıta Müdürlüğü

Yörünge İnşaat

Taşköprülüler Derneği

Hacı Bektaş A.Kalkınma Vakfı

Bugün 14:16 TSİ - Spor

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