Altın Kiraz’da kura günü…

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda eleme maçlarının kuraları bu akşam Körfez Sahilde yer alan 1453 Restoran Kafe’de düzenlenecek. Birbirinden güçlü 8 takımın nasıl eşleşecekleri merak ediliyor.
İŞTE SON 8’E KALAN TAKIMLAR:
Dergah Ocakbaşı
Hüner Teknik
Kontrat İnşaat
Vizyon İnşaat
Körfez Zabıta Müdürlüğü
Yörünge İnşaat
Taşköprülüler Derneği
Hacı Bektaş A.Kalkınma Vakfı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz