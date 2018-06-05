Birbirinden yetenekli futbolculara sahip olan takım, son maçında Derince Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup ederken, Hakan attığı 4 golle yıldızlaştı. Takımın diğer golü İsmail Haktan’dan geldi. Kulübün koordinatörü Serter Keskin “Futbolcularımızı elde ettiği galibiyetten ötürü kutluyorum. Kocaeli Gençspor olarak alt yapıya hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sporcularımıza rağbet var. Hiçbirinin önünü kapatmıyoruz. Onların ileriki yıllarda “İyi ki Gençspor’da yetişmişim” demesi bizim gururumuz olacaktır” dedi.
Bugün 14:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:19 TSİ )
Kocaeli Genç dolu dizgin: 5-1
Kocaeli Gençspor U-13 takımı kazanmaya devam ediyor.
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Bugün 14:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz