Kocaeli Genç dolu dizgin: 5-1

Birbirinden yetenekli futbolculara sahip olan takım, son maçında Derince Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup ederken, Hakan attığı 4 golle yıldızlaştı. Takımın diğer golü İsmail Haktan’dan geldi. Kulübün koordinatörü Serter Keskin “Futbolcularımızı elde ettiği galibiyetten ötürü kutluyorum. Kocaeli Gençspor olarak alt yapıya hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sporcularımıza rağbet var. Hiçbirinin önünü kapatmıyoruz. Onların ileriki yıllarda “İyi ki Gençspor’da yetişmişim” demesi bizim gururumuz olacaktır” dedi.