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Bugün 14:25 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:27 TSİ )

Dadaşlar ‘Elmas’ dedi

Kocaeli’deki Erzurumlu dernekleri, 24 Haziran seçimleri öncesinde hemşehrileri olan MHP’nin ikinci sıra milletvekili adayı olan Hilal Elmas’a destek mesajları verdi. Dadaşların bu çıkışının siyasi sonuçları nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilimizde yaşayan ve farklı ilden olan vatandaşlar arasında en fazla nüfus Erzurumlulara ait. Kocaeli siyasetinde temsil noktasında olmak istediklerini belirten Dadaşlar, dernekleri aracılığı ile MHP’li bir isim üzerinde uzlaştı. Buna göre Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir ve Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, yaptıkları ortak bir açıklama ile, 24 Haziran seçimleri öncesinde MHP’nin ikinci sıra adayı Hilal Elmas’ı destekleyeceklerini söyledi.

“DURUŞUMUZ NETTİR”

Erzurumlu bir ismi Kocaeli’de ikinci sıradan aday gösterdiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, “Kocaeli’deki Erzurumlular olarak oyumuz ve desteğimiz MHP’nin ikinci sıra adayı olan Hilal Elmas’adır. İlimizdeki dernek başkanlarımızla bir araya gelerek böyle bir karar aldık. Bu konudaki duruşumuz net ve sağlamdır” dedi.

“HİLAL ELMAS DİYORUZ”

Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir ise, neden MHP’yi destekleme kararı aldıklarını şu sözlerle ifade etti: “Hilal hanım için daha önce de çalışmıştık, fakat vekillik kendisine nasip olmamıştı. Ancak bu kez ikinci sırada olması bizleri daha da sevindirdi. İnanıyorum ki Körfez’deki Erzurumlu hemşehrilerimiz hangi siyasi fikre sahip olursa olsun Dadaş kızını destekleyecektir” şeklinde konuştu.

Bugün 14:25 TSİ - Siyaset

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