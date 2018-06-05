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Höbek: Geleceğimizi oylayacağız

Kandıra’daki seçim gezisinde vatandaşlarla bir araya gelen AKP Milletvekili adayı Hakan Höbek, 24 Haziran seçimlerinin ülke geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

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AKP Kocaeli Milletvekili adayı Hakan Höbek, seçim çalışmalarına Kandıra’da devam etti. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin programı kapsamında ilçeyi karış karış gezen milletvekili adayı Dr. Hakan Höbek’e programında AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayraktar ve partililer partili eşlik etti.

GENÇLERE SESLENDİ

Kandıra’da ilk olarak gençlik kollarının düzenlediği ‘Genç Kürsü’ programına katılan ve yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlatan Höbek, gençlerin AKP’nin itici gücü olduğunu ifade etti. Daha sonra iftarını Merkez Erikli Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte yapan Höbek, ardından mahalle kahvesinde bölge halkı ile buluştu. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Hakan Höbek, 24 Haziran seçimlerinin öneminden söz etti.

“OYUNLARA GELMEYİN”

Dış güçlerin, Gezi olayları ile başlayan süreçle birlikte Türkiye üzerinde sürekli oyunlar oynadığını vurgulayan AKP Kocaeli Milletvekili adayı Dr. Hakan Höbek, “Gezi’de, 17-25 Aralık’ta ve 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamadılar. Şimdi de ekonomimiz üzerinden bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Bu nedenle 24 Haziran seçimleri çok önemli. Çünkü 24 Haziran’da sadece sandığa gitmeyeceğiz, geleceğimizi de oylayacağız” dedi.

Bugün 14:26 TSİ - Siyaset

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