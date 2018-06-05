CHP’li adaylar Yenikent’i dolaştı

Yapılan son seçim çalışmasına ilçe başkanı Nihat Değer’in yanı sıra partinin ilimizdeki milletvekili adayları Prof. Dr. Muhip Kanko ve Yeşim Akpınar da katıldı. CHP’li adaylar ve parti yöneticileri ilk olarak Yenikent Polis Karakolu ve ardından Yenikent Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti.

PAZARI GEZDİLER

Daha sonra Yenikent Mahallesi Muhtarı Asuman Ekerer ile bir araya gelen CHP’liler, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mektubunu kendisine takdim ettiler. Muhtar Ekerer ile seçim sürecini de görüşen CHP’li yöneticiler, günü mahallede kurulan semt pazarını ziyaret edip, esnafı selamlayarak bitirdi.