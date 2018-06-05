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Işık, Akpınar halkı ile orucunu açtı

İzmit Belediyesi’nin Akpınar TOKİ Konutları’nda düzenlediği iftar programına katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Burası sıfırdan kurulan bir mahalle. Sizler hep devletinizin yanında olduğunuz. 24 Haziran’da da aynı sonuç alınacaktır” dedi.

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İzmit Belediyesi’nin mahallerdeki toplu iftar etkinliği Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da katılımı Akpınar TOKİ Konutları’nda devam etti. Fatma Seher Orta Okulu bahçesindeki toplu iftar programına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP Kocaeli Milletvekili adayı Enver Zengin, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, AKP ilçe yöneticileri ve 2 binden fazla vatandaş katıldı. 

MASALARI DOLAŞTILAR

İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşların Ramazan aylarını kutlayan Başkan Doğan, yaptığı konuşmasında, “Aynı sofralarda oturup, Ramazan bereketini ve ruhunu birlikte yaşıyoruz. Biz her zaman söz konusu vatan, millet, bayrak olduğunda tek vücut olmayı bilen bir milletin evlatlarıyız” dedi. Doğan konuşmasında Türkiye’nin her yönü ile büyük bir gelişim içinde olduğunu dile getirdi.

KISKANIYORLAR

Türkiye’nin kıskanılan ve gıpta ile bakılan bir ülke haline geldiğini olduğunu da belirten doğan, şöyle konuştu: “Başta Amerika olmak üzere ülkemizdeki bu huzuru kıskanan ülkeler var. AK Parti olmasın, Tayyip Erdoğan olmasın diye çabalar gösteriyorlar. Amaçları birlikteliğimizin önüne geçmek. Onlar çok iyi biliyorlar ki bizde bu birlik, beraberlik ve muhabbet olduğu sürece yarınlar daha da güzel olacak.”

IŞIK, İZMİT’İN EN GÜZEL MAHALLERİNDEN BİRİ OLDU

İftar programında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise, “Bu evlerin kuruluşunu birlikte yaptık. Bu alana villa yapılacaktı, biz de buralara küçük taksitlerle evler kurmak istedik. Başta inanamadılar, ama şimdi her şeyiyle güzel bir mahalle oldu. Gerek İzmit Belediye’miz, gerekse Büyükşehir Belediye’miz mahalle için ne gerekiyorsa yapıyor. Belediyelerimizin hizmetleriyle Akpınar, İzmit’in en güzel mahallerinden biri oldu” dedi.

EN DOĞRUSUNU YAPACAĞINIZA İNANCIMIZ SONSUZ

Vatandaşların evlerinde huzur içinde oturmalarını istediklerini dile getiren Işık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sıfırdan kurulmuş bir mahalledeyiz. Devletimiz güçlü olduğu sürece hizmetlerinde en güzeli yapılacaktır. Sizler devletimiz ve milletimiz söz konusu olduğunda, destek gerektiği anda elinizden geleni yapıyorsunuz. 24 Haziran’da en iyisini en doğrusunu yapacağınıza inancımız sonsuz” dedi. Işık, hizmetleri ve vatandaşları Ramazan sofrasında buluşturduğu için İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a da teşekkür etti.

Bugün 14:27 TSİ - Siyaset

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