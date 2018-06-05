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Sönmez, beldeleri gezdi

Gölcük’te Değirmendere ve İhsaniye bölgelerini gezen İYİ Parti Milletvekili adayı Ruhittin Sönmez, partisinin beyannamesini vatandaşlara anlattı ve 24 Haziran öncesinde destek istedi.

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İYİ Parti’nin Kocaeli’deki dördüncü sıra milletvekili adayı olan Av. Ruhittin Sönmez, seçim çalışmalarına Gölcük Değirmendere’de devam etti. Değirmendere’deki gezisi sırasında vatandaşlara iftarlık lokma ikramında bulunan Sönmez, iftar sonrasında ise İhsaniye çıkarması yaptı. Burada da vatandaşları gezen ve kiraz ikramında bulunan Sönmez’e il başkanı Serdar Kaman ve Gölcük İlçe başkanı İsmail Aynacı ile kalabalık bir partili grup eşlik etti.

ÇİFTLİKSPOR ZİYARETİ

Buluşması sırasında vatandaşlara seslenen İYİ Partili Sönmez, “Ülkemizin geldiği nokta ortada. Ekonomik açıdan zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor günlerde İYİ Parti’nin tatlı bir gelecek vermek için hazırladığı ve uygulayacağı seçim beyannamemizi halkımızla paylaşıyoruz” dedi. Milletvekili adayı Ruhittin Sönmez ve beraberindekiler günü Gölcük Çiftlikspor kulübünün yöneticilerine yaptığı ziyaretle tamamladı.

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