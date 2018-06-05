CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Gölcük İlçe Kadınlar Kolu Başkanı Hamiyet Eraslan ve partili kadınlarla birlikte Karamürsel Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Okulu’nu ziyaret etti. Kendisi de işitme engelli olan Küçükaydın, engelli küçüklerle sohbet edip, oyunlar oynadı. Öğretmenlerinin tercümanlığında engelli çocuklarla sohbet eden Ebru Küçükaydın, minik işitme engellere kendisinin ödüllü bir gazeteci olduğunu, kitap yazdığını söyleyerek onlara hiçbir şeyden yılmamalarını anlattı.
Bugün 14:33 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
CHP’li Küçükaydın engelli okulunda
CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Gölcük İlçe Kadınlar Kolu Başkanı Hamiyet Eraslan ve partili kadınlarla birlikte Karamürsel Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Okulu’nu ziyaret etti.
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Bugün 14:33 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz