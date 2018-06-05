CHP’li Küçükaydın engelli okulunda

CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, Gölcük İlçe Kadınlar Kolu Başkanı Hamiyet Eraslan ve partili kadınlarla birlikte Karamürsel Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Okulu’nu ziyaret etti. Kendisi de işitme engelli olan Küçükaydın, engelli küçüklerle sohbet edip, oyunlar oynadı. Öğretmenlerinin tercümanlığında engelli çocuklarla sohbet eden Ebru Küçükaydın, minik işitme engellere kendisinin ödüllü bir gazeteci olduğunu, kitap yazdığını söyleyerek onlara hiçbir şeyden yılmamalarını anlattı.