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Bugün 14:35 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:40 TSİ )

Zam şampiyonu belli oldu!

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan bölgede, Mayıs ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 46,34 ile Havuç olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -33,70 ile Sivri Biber olduğu açıklandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, tüketici fiyatları endeksi ve yurtiçi üretici fiyatları endeksi 2018 Mayıs ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 1,68 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 1,62 olarak artış gerçekleşti.

HAVUÇTA FİYAT %46 ARTTI

Mayıs 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı. TR42 Bölgesinde Mayıs ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 46,34 ile Havuç olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -33,70 ile Sivri Biber olduğu açıklandı. Fiyatı en çok artan havucu Kuru Soğan, Patates, Gömlek (Kadın ve erkek için) takip etti. Fiyatı en az fazla düşen sivri biberi ise, çarliston biber, taze fasulye, domates ve ütü takip etti. 

Bugün 14:35 TSİ - Ekonomi

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