Kalben Kocaeli’de buluştu

Koruyucu aile-evlat edinme modelinden faydalanan ve bu hizmet modeline dahil olan bireyler öncülüğünde 2016 yılında kurulan Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (Kalben), KOTO Sosyal Tesisleri Beyt-ül Kebap’ta koruyucu aileler ile buluştu. Gerçekleştirilen programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Kazım Dalkıran, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, programı gerçekleştiren ve ev sahipliği yapan Aile Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Talus, Dernek Kurucu Genel Başkanı Pelin Çalışkanoğlu, Kocaeli Şube Başkanı Feyza Ekşi katıldı. Düzenlenen iftar programı ile birlikte Kalben Derneği Kocaeli Şubesi’de hizmete girmiş oldu.

AİLE EN BÜYÜK MEKTEBİMİZ

Kürsüye ilk gelen isim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu oldu. Karaosmanoğlu yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Kalben Derneğimizin çok kıymetli üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Derneğimizin bütün ailelere, çocuklarımıza, özellikle kimsesi olmayan yavrularımıza çok yararlı hizmetler yapacağına gönülden inanıyorum. Dernekle ilk tanıştığım zaman ne kadar hayırlı bir iş yapacaklarını gözlerindeki pırıltıdan anladım. Aile bizi ayakta tutan en güçlü kurum. Aile ne kadar güçlü, mutlu huzurlu olursa geleceğimiz de o kadar mutlu olur. Ailede olan mutluluk toplumda olur. Aile gülüyorsa toplum gülümser. Aile en büyük mektebimiz bizim. Ana kucağı, baba ocağı.

BENDE BU AİLENİN BİR BABASIYIM

Bazı yavrular kaderi ilahi farklı şekillerde yoksul bir şekilde dünyaya gelebiliyor. En büyük yoksulluk annenin olmaması. Anne varsa yemez yedirir, içmez içirir. Annenin hakkı babaya göre çok daha güçlü. Bizim inancımızda da anne hakkı daha öndedir. Onun için anne sevgisini alamayan, hissedemeyen ve büyümeye başlayan yavruya aile, anne, baba olmak, o sevgiyi, o sıcaklığı, o çocuklarla paylaşmak kadar dünyada başka bir güzellik yoktur. Bizi yaratan Rabbimizin de çok hoşuna gideceği bir iş olacağına inandık. Bir tarihi konağı onarmıştık. Biz ona müşteri arıyorduk. Nasıl bir hayırlı işe verebiliriz diyorduk. Derneğimizle tanıştığımızda, orada karar verdik ve derneğin anahtarı verin bürokrasi arkasından gelsin dedik. Bütün bu ailelerimiz için, gerek çocuklarımızın biyolojik aileleri için, evlat edinen aileler için orası bir tanışma, kaynaşma, moral verme merkezi olacak bir adresimiz var. Ben de başkan olarak bu hayırlı hizmette her zaman yanınızda olacağım, desteğiniz olacağım. Bizi de bu ailenin bir babası bir dedesi olarak görün.”

MUTLULUK VE GURURDUR

Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan Kalben Derneği Kocaeli Şube Başkanı Feyza Ekşi konuşmasında şunları kaydetti: “Bu akşam burada bize destek veren başta devlet büyüklerimiz, koruyucu aileler ve misafirler tabii ki çok sevgili çocuklarımızla birlikte burada olmak, benim için büyük mutluluk ve gururdur. Yol arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolda Kalben Derneği Kocaeli Şubesi’nin açılışı ve bu şubeyle birlikte, birçok çocuğa dokunabilme şansına Allah, bu özel ayda bana nasip etti. Bugün burada bulunan Kurucu Genel Başkanımız da koruyucu ailesi olmasaydı burada olamayacaktı. Huzurlarınızda, onun koruyucu ailesine de teşekkür ediyorum. Tüm çocukların sıcak bir yuvada yaşaması için, aile sıcaklığından uzak kalmaması için şehir şehir gezerek çalışan Genel Başkanımız çok kutsal bir görev üstleniyor. Bu vesileyle onun şahsında bütün koruyucu ailelere teşekkür ediyorum.”

HAYALİNİ KURDUĞUMUZ İLK ŞUBE AÇILDI

Ardından söz alan Kalben Derneği Kurucu Genel Başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi ise şu ifadelere yer verdi: “Bu gece bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Vali Hüseyin Aksoy’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü’ye ve bize bu organizasyonda ev sahipliği yapan sevgili Dr. Şahin Talus ve tüm Aile Konak Hastanesi’ne bizlere verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkürler. Derneği açtığımız ilk günden beri bu yolda bizi yalnız bırakmayan her fırsatta Kalben Derneği ve tüm çocuklarımız için canla başla çalışan yönetim kurulumuza sonsuz teşekkürler. Kalben Derneği kurulduğundan beri hayalini kurduğumuz ilk şubemiz açıldı. Daha fazla çocuğa ulaşmak için attığımız bu önemli adımda bizi Kocaeli’de temsil etmekten çekinmeyen ve bu bayrağı göğüsleyen sevgili Feyza Muti’ye teşekkür ederim. Her çocuğun aile yanında büyümeye ihtiyacı vardır diyerek çıktığımız bu yolda, asıl hedefimizin koruyucu aile ve evlat edinme sayımızı arttırarak kurum bakımından yetişen çocuklarımızı daha sağlam bir şekilde geleceğe hazırlamak asıl hedefimizdir.”

215 ÇOCUĞUMUZ KORUYUCU AİLEDE

Daha sonrasında söz alan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, “Aileye giden çocuklarda sıkıntılar yaşandığını iyi biliyoruz. Bizim bu ilişkiyi daha iyi yapabilecek bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyacımız var. Kalben bu görevi üstlenebilecek bir dernek. İstanbul’dan, Kocaeli’de böyle bir dernek kurulabileceği hakkında kendileriyle görüştükten sonra Kalben’in Kocaeli’de bir şube açmasının iyi olacağını gördük. Büyükşehir başkanımda söyledi. Kendilerini iyi bir bina da tahsis edildi. Sayın Valimiz de özveride bulundu. Ben Konak Hastanesi’ne teşekkür ediyorum. Şu anda 215 çocuğumuz koruyucu ailede. Hepsi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hepinize burada geldiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"DEVLET ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bekir Yümnü’nün ardından söz alan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Çeşitli nedenlerle ailelerinden uzakta kalan çocuklarımızın devlet tarafından imkanları karşılanıyor ama onların ihtiyaç duyduğu aile ortamında büyüme konusunda eksiklik oluyor. Koruyucu aileler bu konuda çok önemli. Onların daha sağlıklı şekilde gelişmesi için gerçekten çok önemli. Koruyucu ailelerimiz tebrik ediyorum. Bizde varız diyerek bu sorumluluğu paylaşarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına özveri gösteriyorlar. Devlet adına şükranlarımı sunuyorum. Kocaeli olarak Koruyucu aile modelinde çok önemli yol aldık. Bir sivil toplum kuruluşunun destek vermesi de çok önemli” ifadelerine yer verdi.