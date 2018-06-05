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Eve gelen ailesi cansız bedenini buldu!

İzmit Fatih Mahallesi Kaan Sokak No.28 adresinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte yaşayan 38 yaşındaki İbrahim Kazancı'nın cansız bedeni bulundu.

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İzmit Fatih Mahallesi Kaan Sokak adresinde ailesiyle birlikte yaşayan 38 yaşındaki İbrahim Kazancı’yı merak eden yakınları kendisini evde hareketsiz bulunca durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İbrahim Kazancı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine Kazancı’nın cenazesi evde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İnşaat müteahhitti merhum Dursun Kazancı ile Saniye Kazancı 8 çocuğundan biri olan ve çaycılıkla uğraşan bekar olan İbrahim Kazancı’nın beyin tümörü nedeniyle vefat ettiği öne sürüldü. Kazancı’nın cenazesi Gültepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 15:02 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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