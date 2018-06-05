Kocaeli organ bağışında Türkiye birincisi

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok önemli bir başarıya imza attı. Organ bağışı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve organ bağışının teşvik edilmesi konusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde mayıs ayı içerisinde bin 908 organ bağış sayısına ulaşıldı. İlimiz bu sayı ile nüfusa oranla açık ara fark elde ederek Türkiye birincisi oldu.

“KOYDUĞUMUZ HEDEFE ULAŞTIK”

Türkiye genelinde organ bağışı alan kamu ve özel tüm kurumlar içerisinde Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü 727 bağış ile kurum bazında Türkiye ikincisi oldu. Elde edilen başarının tam bir ekip çalışması olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Toplumun bilinçlendirilmesi ve organ bağışına teşvik edilmesi amacıyla Müdürlüğümüz tarafından her ilçe ve hastanelerimiz için hedef koyduk. Koyduğumuz hedefe ilk dönem içerisinde ulaşarak ilimizi Türkiye birinciliğine taşımada emeği olan herkese ve duyarlı davranışlarından dolayı bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.