DP World’den naylon torbaya karşı seferberlik

Teması bu yıl ‘Plastik Kirliliğini Yenelim’ olarak belirlenen Dünya Çevre Haftası kapsamında DP World Yarımca Konteyner Limanı, semt pazarında alışveriş yapanlara naylon torba yerine kullanmaları için özel hazırlanmış pamuklu kumaştan yapılmış çantalar dağıttı. Ayrıca Körfez’deki ilköğretim okullarına da yine 5 Haziran Dünya Çevre Haftası için özel hazırlanmış afişler de Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle dağıtıldı. ‘Deniz Cansızlarının Yaşam Süreleri’ başlıklı afişlerde denizleri kirleten maddelerin çözünme süreleri belirtiliyor.

“ÇEVRE BİLİNCİ YAYILMALI”

BM verilerine göre dünyada her sene 500 milyar naylon torba tüketiliyor. Yine her yıl en az 13 milyon ton plastik, denizlere atılıyor. Burada güneşin ve diğer şartların etkisiyle plastik atıkların çoğu parçalanıyor fakat doğaya karışmıyor, mikroskobik plastik parçaları besin zincirine, dolayısıyla tabaklarımıza kadar sızıp biz de dahil neredeyse tüm türleri zehirliyor. DP World Yarımca’nın CEO’su Kris Adams, kurumsal kültürün gereği olarak bu farkındalığı yaratmak için komşularından başladıklarını anlatarak, “Çevre sorunlarını aşmak için çevre bilincini yaymak gerekir. Herkes komşusunu bilinçlendirirse, denizleri kurtarma yolunda önemli bir adım atmış oluruz” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜM”

Adams, “DP World olarak içinde çalıştığımız çevrenin bilincindeyiz. Biz liman operatörleriyiz, dolayısıyla bir deniz çevresinde çalışıyoruz. Denizlerimizi giderek daha fazla kirlettiğimiz gerçeği artık tamamen ortada. Önümüzdeki haftaki Dünya Denizler Günü dolayısıyla biz de bir şeyler yapmak istedik. Artık kurtulmamız gereken en önemli şeylerden biri de tek kullanımlık plastikler. Çevremizi kirletiyorlar, balıklarımızı zehirliyorlar. Bu yüzden semt pazarına geldik, tek kullanımlık naylon torbalar yerine pamuklu dokumadan yapılmış çantalar dağıtıyoruz. Bunun geleceğe doğru yol alırken daha sürdürülebilir bir çözüm olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 30 ORANINDA AZALTMA HEDEFİ”

Kris Adams, DP World’ün her yıl dünya çapında sürdürülebilir kampanyalar düzenlediğini belirterek bu yıl da dünya denizlerindeki kirliliğe yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. Adams, ‘Geleceği kurtaralım, şimdi’ başlıklı kampanyada Yarımca limanında plastik kullanımını yüzde 30 oranında azaltmayı hedeflediklerini de ekledi. DP World ayrıca 5 Haziran haftasında Körfez’deki ilköğretim okullarına da özel olarak hazırlanmış afişleri dağıttı. Sınıflara asılacak afişlerle öğrencilerde çevre duyarlılığı yaratılması hedefleniyor.

550 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Dünya’nın 5’inci büyük konteynır liman işletmesi olan DP World’ün dünya çapında 40’tan fazla ülkede 78 limanı bulunuyor. Türkiye’de 550 milyar dolarlık yatırım yaparak DP World Yarımca limanını işleten kuruluş, yüksek teknoloji kullanımı ve çevre konusuna verdiği önemle tanınıyor. 2017’de limana gelen gemilerden kaynaklanan toplam 251 ton atık doğaya zarar vermeden uzaklaştırıldı. DP World Yarımca limandaki atıkları özel olarak ayırıyor, 2016 yılında 5 bin 780 kg, 2017’de 11bin 600 kg ve 2018’in de ilk üç ayında 4 bin 880 kg geri dönüştürülebilir atık belediyeye teslim edildi.