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Ornitoloji Derneği iftarda buluştu

Kocaeli Ornitoloji Derneği’nin geleneksel iftarı, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

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Kocaeli Ornitoloji (Kuş Bilimi) Derneği’nin geleneksel 5’inci iftarı Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Oğuz Ertop ev sahipliğindeki iftara Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği (TKKKF) Başkanı Yılmaz Çakmak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ersönmez, İlker Erdem, Salih Karacan, Serdar Ender, Süleyman Başkal, Ergün Kaplan, Murat Kılıç ve derneğin önde gelenlerinden Haluk Balaban, Ertan Tantaş, Emin Saltan, Murat Ilgaz, Ayhan Kocakaplan katılım gösterdi.

Bugün 15:26 TSİ - Gündem

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