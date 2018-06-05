Kocaeli Ornitoloji (Kuş Bilimi) Derneği’nin geleneksel 5’inci iftarı Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Oğuz Ertop ev sahipliğindeki iftara Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği (TKKKF) Başkanı Yılmaz Çakmak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ersönmez, İlker Erdem, Salih Karacan, Serdar Ender, Süleyman Başkal, Ergün Kaplan, Murat Kılıç ve derneğin önde gelenlerinden Haluk Balaban, Ertan Tantaş, Emin Saltan, Murat Ilgaz, Ayhan Kocakaplan katılım gösterdi.
Bugün 15:26 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Ornitoloji Derneği iftarda buluştu
Kocaeli Ornitoloji Derneği’nin geleneksel iftarı, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:26 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz