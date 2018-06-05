Gölcük’te zabıtalar iftarda buluştu

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, her yıl Ramazan ayında bir arada olmak, birlik ve beraberliklerini, dayanışmalarını pekiştirmek üzere tertip ettikleri geleneksel iftar programını Yazlık Kadırga Tesislerinde gerçekleştirdi. İftar öncesi Gölcük Zabıta Müdürlüğünden emekli olan Zabıta Amiri Hasan Bayram, zabıta memurları M. Ali Korkmaz, Nurbay Gümüş, Rahmi Acar’a Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş bu zamana kadar yapmış oldukları hizmet ve desteklerden dolayı plaket ve saat hediyesinde bulundu.
TEŞEKKÜR ETTİ
Zabıta Müdürlüğünün düzenlediği iftarda Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Başkan Yardımcıları Kemal Kahraman, İbrahim Tektaş onur konuğu olarak yer aldı. Başkan Ellibeş, “Zabıta personelimizin bu birlik ve beraberliğini kutlarım” dedi. Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Çavuş ise “Emekli olan arkadaşlarımıza bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadesine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz