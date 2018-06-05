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Cebir Koleji 4/A sınıfı birlikte oruç açtı

İzmit Cebir Koleji 4/A sınıfı, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftarda buluştu.

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İzmit Cebir Koleji 4/A sınıfı, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftarda buluştu. Sınıf öğretmeni Leyla Coşkun ve İngilizce öğretmeni Dilek Solakoğlu’nun katılımları ile düzenlenen iftarda sınıf öğrenci ve velileri hazır bulundu. Açılan oruçların ardından katılımcılar sohbet ederek güzel bir akşam geçirdi.

Bugün 15:33 TSİ - Eğitim

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