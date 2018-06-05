İzmit Cebir Koleji 4/A sınıfı, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftarda buluştu. Sınıf öğretmeni Leyla Coşkun ve İngilizce öğretmeni Dilek Solakoğlu’nun katılımları ile düzenlenen iftarda sınıf öğrenci ve velileri hazır bulundu. Açılan oruçların ardından katılımcılar sohbet ederek güzel bir akşam geçirdi.
Bugün 15:33 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:34 TSİ )
Cebir Koleji 4/A sınıfı birlikte oruç açtı
İzmit Cebir Koleji 4/A sınıfı, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftarda buluştu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:33 TSİ - Eğitim
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz