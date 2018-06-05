Ramazan eğlencesi Özdilek’te yaşanıyor

Özdilek AVM girişinde bulunan temaşa bahçesi etkinlik alanı, kukla gösterilerinden meddaha, sihirbaz gösterilerinden gölge oyununa, birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oluyor. Yediden yetmişe herkese hitap den etkinlikler iftardan önce başlayıp tüm coşkusu ile iftardan sonra da devam ediyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikler, 8-9-10 Haziran tarihlerinde de Özdilek AVM misafirleri ile buluşmaya devam edecek.