Özdilek AVM girişinde bulunan temaşa bahçesi etkinlik alanı, kukla gösterilerinden meddaha, sihirbaz gösterilerinden gölge oyununa, birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oluyor. Yediden yetmişe herkese hitap den etkinlikler iftardan önce başlayıp tüm coşkusu ile iftardan sonra da devam ediyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikler, 8-9-10 Haziran tarihlerinde de Özdilek AVM misafirleri ile buluşmaya devam edecek.
Bugün 15:33 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:35 TSİ )
Ramazan eğlencesi Özdilek’te yaşanıyor
Temaşa bahçesi etkinlikleri ile Özdilek AVM misafirleri, eski zamanlardaki Ramazan atmosferini doyasıya yaşıyor.
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Bugün 15:33 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz