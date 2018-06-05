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Prof. Dr. Atilla Çetin iftar programında anıldı

Yaklaşık 4 yıl önce aramızda ayrılan Prof. Dr. Atilla Çetin’in kardeşi Uzman Doktor Aylin Çetin, ağabeyini anmak için iftar programı düzenledi.

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Aylin Çetin, 4 yıl önce hayatını kaybeden abisi Prof. Dr. Atilla Çetin için İzmit Öğretmen Evi’nde iftar programı düzenledi. Düzenlenen iftar programına Aydınlar Ocağı eski Başkanı Ahsen Okyar, Kandıra eski Belediye Başkanı Turan Sarı, eşi Şerif Gündüz Sarı, Prof Dr. Azmi Özcan, doktor Çetin’in ailesi ve dostları katılım gösterdi. İftar programının ardından konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Aylin Çetin, “Abim çok sevilen ve insanlara faydası olan birisiydi. Abimin aramızdan ayrılışının 4’ncü yılı. Her yıl dostlarımız ile bir araya gelerek kendisini anıyoruz. Bizi böyle önemli bir günde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Atilla Çetin Kimdir?

1942 yılında İstanbul Beykoz'da doğdu. Bursa Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdi (1966).Bir süre Kars Alparslan Lisesi'nde tarih öğretmenliği yapan Çetin, vatani hizmetinden sonra, Başbakanlık Arşiv genel Müdürlüğü'nde Eski Metinler Telhiscisi, arşivist, şef, uzman, şube müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu (1970-1981). Fransa'da arşivcilik ihtisası yaptı (1972-1973).Dünya ve Tercüman gazetelerinde çalıştı.1987 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'nde 'tarih Doktor' ünvanını alan Atilla Çetin, 1988'de Yakınçağ Tarihi Doçenti, 1996 yılında profesör oldu.

ESERLERİ:

Arşiv Notları Ankara 1976, Sultan II.Abdülhamid Devlet ve memleket Görüşlerim İstanbul 1976, Arşiv Belgelerinin Restorasyonu Ankara 1977 Kültür Bakanlığı Y., Başbakanlık Arşivi Kılavuzu İstanbul 1979 Enderun Kitabevi Y., II.Meşrutiyet Döneminde Arşivlerimize Ait Belgeler İstanbul 1985, Guida Degli Archivi Dell'Impero Ottomano Conservati Nell'Archivio Della Presidanza Del Consiglio Dei Ministri Della Turohia Roma 1985, Tunuslu Hayreddin Paşa Ankara 1980 Kültür Bakanlığı Y., Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın Mısır Valiliği İstanbul 1988.

Bugün 15:46 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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