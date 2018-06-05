Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:53 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:55 TSİ )

Zeytinoğlu Uyardı: Üretici enflasyonu, tüketici fiyatlarını daha da arttıracaktır

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu enflasyonda aylık yüzde 3,79’luk mayıs sıçramasını ‘Son yılların en yüksek artışı’ olarak niteledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

TUİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yıllık bazda yüzde 20.16’ya yükselen üretici fiyatlarına dikkat çekti. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında yüzde 20.16’ya yükselen üretici fiyatlarındaki bu sert artışın, döviz kuru kaynaklı maliyet artışından olduğunu biliyoruz. Özellikle bir önceki aya göre üretici fiyatlarının yüzde 3.79’luk artışı son yılların en yüksek aylık artışı olarak dikkat çekiyor” dedi.

MALİYET ARTIŞI

Döviz kuru ve enerji fiyatlarındaki yükselme nedeniyle enflasyonun artış eğilimini sürdüreceğini ifade eden Zeytinoğlu, “Üretici fiyatlarındaki artış, döviz kurundan kaynaklanan maliyet artışından olduğu için artışın bir-iki ay daha devam edeceğini düşünüyoruz.  ÜFE’deki bu yükselişin önümüzdeki aylarda TÜFE’ye yansıyacak olmasından endişe duyuyoruz. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 1.62 artışla yıllık yüzde 12.15’e yükseldi.  TÜFE’deki yükseliş eğiliminin devam edeceğini ve enflasyonun yüzde 15 seviyelerine yükselebileceğini bekliyoruz.” açıklamasında bulundu. 

ENERJİ GRUBU

Zeytinoğlu, ÜFE’ye ilişkin ana sanayi gruplarına yönelik değerlendirmesinde, “Aylık en fazla artışın yüzde 8.81 ile enerji grubunda olduğunu görüyoruz. Bu artış üretici fiyatlarındaki aylık artışın çok üzerinde. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 29.59. Benzer şekilde ara mallar grubundaki aylık artış yüzde 3.69, yıllık yüzde 24.02 seviyesinde. Bunlar yüksek oranlar. Girdi fiyatlarındaki bu artışlar üretim maliyetlerini yukarı itiyor” dedi.

İHRACAT PERFORMANSI

Zeytinoğlu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, mayısta 14 milyar doları aşan ihracat performansının sanayiciler açısından sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında 14.3 milyar dolar ihracat ile aylık bazda tarihin en yüksek mayıs rakamına ulaşıldı. Yıllık olarak sürekli artış eğiliminde olan 12 aylık ihracatımız ise 162.1 milyar dolar oldu. Memnuniyet verici olan bu ihracat performansının artarak devam etmesini bekliyoruz.” dedi.

KURDAKİ ARTIŞLAR

Zeytinoğlu, döviz fiyatlarındaki artışın etkisi ile ithalat artış hızının yavaşladığını belirterek, “Mayıs ayında ithalat yüzde 5.5 oranında artarak 22.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Burada baz etkisinin devreye girerek ithalat artışının hız kestiğini görüyoruz. Döviz kurlarının yüksek olduğu ortamda ithalatın hız kesmesini normal karşılıyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, kurdaki artışın ihracata olumlu yansımasının ise biraz daha zaman alabileceğini belirterek, ayrıca euro/dolar paritesinde euronun dolara karşı değer kaybından ötürü ihracatta artış olduğunu söyledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Zeytinoğlu, yüzde 5.4 artışla 7.7 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığına ilişkin değerlendirmesinde, “Baz etkisi ile dış ticaret açığındaki artışın da yavaşladığını görüyoruz. Bunun cari açığa da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Bugün 15:53 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu! mask
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu!
Başiskele'ye yeni otel yapılıyor mask
Başiskele'ye yeni otel yapılıyor
Gölcük işçisine yüzde 13 zam mask
Gölcük işçisine yüzde 13 zam
Emekliye maaş ödemesi başladı! mask
Emekliye maaş ödemesi başladı!
Enflasyon rakamları en çok kiracıları korkuttu mask
Enflasyon rakamları en çok kiracıları korkuttu
Yeni emeklilere de ikramiye müjdesi! mask
Yeni emeklilere de ikramiye müjdesi!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek! mask
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek!
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
Muharrem İnce, mitingden sonra iftara katılamayacak mask
Muharrem İnce, mitingden sonra iftara katılamayacak
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL mask
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı! mask
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı!

GALERİ

Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL