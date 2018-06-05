Zeytinoğlu Uyardı: Üretici enflasyonu, tüketici fiyatlarını daha da arttıracaktır

TUİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yıllık bazda yüzde 20.16’ya yükselen üretici fiyatlarına dikkat çekti. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında yüzde 20.16’ya yükselen üretici fiyatlarındaki bu sert artışın, döviz kuru kaynaklı maliyet artışından olduğunu biliyoruz. Özellikle bir önceki aya göre üretici fiyatlarının yüzde 3.79’luk artışı son yılların en yüksek aylık artışı olarak dikkat çekiyor” dedi.

MALİYET ARTIŞI

Döviz kuru ve enerji fiyatlarındaki yükselme nedeniyle enflasyonun artış eğilimini sürdüreceğini ifade eden Zeytinoğlu, “Üretici fiyatlarındaki artış, döviz kurundan kaynaklanan maliyet artışından olduğu için artışın bir-iki ay daha devam edeceğini düşünüyoruz. ÜFE’deki bu yükselişin önümüzdeki aylarda TÜFE’ye yansıyacak olmasından endişe duyuyoruz. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 1.62 artışla yıllık yüzde 12.15’e yükseldi. TÜFE’deki yükseliş eğiliminin devam edeceğini ve enflasyonun yüzde 15 seviyelerine yükselebileceğini bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

ENERJİ GRUBU

Zeytinoğlu, ÜFE’ye ilişkin ana sanayi gruplarına yönelik değerlendirmesinde, “Aylık en fazla artışın yüzde 8.81 ile enerji grubunda olduğunu görüyoruz. Bu artış üretici fiyatlarındaki aylık artışın çok üzerinde. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 29.59. Benzer şekilde ara mallar grubundaki aylık artış yüzde 3.69, yıllık yüzde 24.02 seviyesinde. Bunlar yüksek oranlar. Girdi fiyatlarındaki bu artışlar üretim maliyetlerini yukarı itiyor” dedi.

İHRACAT PERFORMANSI

Zeytinoğlu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, mayısta 14 milyar doları aşan ihracat performansının sanayiciler açısından sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında 14.3 milyar dolar ihracat ile aylık bazda tarihin en yüksek mayıs rakamına ulaşıldı. Yıllık olarak sürekli artış eğiliminde olan 12 aylık ihracatımız ise 162.1 milyar dolar oldu. Memnuniyet verici olan bu ihracat performansının artarak devam etmesini bekliyoruz.” dedi.

KURDAKİ ARTIŞLAR

Zeytinoğlu, döviz fiyatlarındaki artışın etkisi ile ithalat artış hızının yavaşladığını belirterek, “Mayıs ayında ithalat yüzde 5.5 oranında artarak 22.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Burada baz etkisinin devreye girerek ithalat artışının hız kestiğini görüyoruz. Döviz kurlarının yüksek olduğu ortamda ithalatın hız kesmesini normal karşılıyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, kurdaki artışın ihracata olumlu yansımasının ise biraz daha zaman alabileceğini belirterek, ayrıca euro/dolar paritesinde euronun dolara karşı değer kaybından ötürü ihracatta artış olduğunu söyledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Zeytinoğlu, yüzde 5.4 artışla 7.7 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığına ilişkin değerlendirmesinde, “Baz etkisi ile dış ticaret açığındaki artışın da yavaşladığını görüyoruz. Bunun cari açığa da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.