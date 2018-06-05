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Hamit Maden harekete geçti!

Geçe yıl mücadele ettiği 2.Lig’de, transfer yasağı nedeniyle gencecik oyuncularla yola çıkan ve küme düşen Kocaeli Birlikspor, Körfez Birlik adıyla yeni sezonda mücadelesine devam edecek.

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Geçe yıl mücadele ettiği 2.Lig’de, transfer yasağı nedeniyle gencecik oyuncularla yola çıkan ve küme düşen Kocaeli Birlikspor, Körfez Birlik adıyla yeni sezonda mücadelesine devam edecek. Kulübü Erhan Yılmaz’dan satın alan Maden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Maden, harekete geçiyor. Yakında açıklama yapacak Maden, kulübün kesinlikle satılmayacağını, Erhan Yılmaz defterinin kapandığını söyledi.

Bugün 16:33 TSİ - Spor

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