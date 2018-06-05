Geçe yıl mücadele ettiği 2.Lig’de, transfer yasağı nedeniyle gencecik oyuncularla yola çıkan ve küme düşen Kocaeli Birlikspor, Körfez Birlik adıyla yeni sezonda mücadelesine devam edecek. Kulübü Erhan Yılmaz’dan satın alan Maden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Maden, harekete geçiyor. Yakında açıklama yapacak Maden, kulübün kesinlikle satılmayacağını, Erhan Yılmaz defterinin kapandığını söyledi.
Bugün 16:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:34 TSİ )
Hamit Maden harekete geçti!
Geçe yıl mücadele ettiği 2.Lig’de, transfer yasağı nedeniyle gencecik oyuncularla yola çıkan ve küme düşen Kocaeli Birlikspor, Körfez Birlik adıyla yeni sezonda mücadelesine devam edecek.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:33 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz