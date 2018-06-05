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Selenay için 42 bin TL toplandı!

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bundan sonraki yaşamını yatağa bağlı olarak sürdürmek zorunda kalan Selenay Çiçek (19) için seferber olan İzmit halkı 42 bin liralık yardım parası topladı.

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Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bundan sonraki yaşamını yatağa bağlı olarak sürdürmek zorunda kalan Selenay Çiçek (19) için Biz “İzmitiz” Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, harekete geçmiş ve Selenay'ın ihtiyacı olan trakeostami kanülü ve ventilatör devresi alımı için, sosyal medya üzerinde yardım kampanyası başlatıldı. Hüseyin Erol, kampanyanın bugün itibariyle sonlandığını ve toplam 42 bin 277 lira toplandığını açıkladı. Bu paranın 1400 lirasının Selanay’ın 6 aylık tıbbi cihazlarına verildiği kalan parayı ise annesinin hesabına yatırıldığı, bu paranın Selenay’ın sağlık ihtiyaçlarında kullanılacağı ifade edildi.

Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol

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