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Tolga Ok: Artık salonlara sığmıyoruz

Geleneksel iftar programında konuşma yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, “Biz İMO olarak büyük bir aileyiz. Artık salonlara sığmıyoruz” dedi.

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İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) 5. Geleneksel iftar programı dün Antikkapı Restoran’da gerçekleşti. Başkan Tolga Ok ev sahipliğinde yapılan programa AKP Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Kadir Durmuş, KASKF Başkanı Murat Aydın, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, oda üyeleri ve davetliler olmak üzere yaklaşık 600 kişi katıldı.

Kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşalım

İftar öncesi İbrahim Özer Kuranı Kerim tilaveti okudu. İftarın ardından konuşan Tolga Ok, “Ne mutlu ki bize bugün sizlerle bir Ramazanı daha yaşıyoruz. Ramazan ayı ibadet, oruç ve sabır ayıdır. Her sene sizinle bir araya gelerek oruç açıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetim olarak en önemsediğimiz konu meslekte dayanışma anlayışıdır. Tüm farklılıklarımıza rağmen biz İMO olarak büyük bir aileyiz. Artık salonlara sığmıyoruz. Bu ay da lütfen kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşalım” dedi.

Topluma faydalı bir meslek

İnşaat Mühendisi olan Genel Sekreter İlhan Bayram, “Değerli meslektaşlarım bereketli bir ay içindeyiz. Bu ayın en güzel paylaşmak, birlikte olmaktır. Biz inşaat mühendisleri olarak kentimize, ülkemize hizmet ediyoruz. Hayatı güzelleştirmeye ve kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İnşaat mühendislerinin topluma en faydalı olan meslek olduğunu düşünüyorum. Biz büyükşehir belediyesi olarak şehrimizi yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. En fazla da inşaat mühendislerimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Ne kadar şükretsek azdır

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise, “Huzur içinde orucumu açıp, işimize gidiyoruz. Bu huzur ortamına muhtaç olan o kadar çok ülke var ki. Bizde yaşıyoruz bunu içimizde Suriyeliler var. Sıkıntı ve zorluk çektikleri için yerini ve yurdunu terk edip, ülkemize geldi. Biz bu anlamda ne kadar şükretsek azdır. Bu huzur ortamının kıymetini bilmek gerekir. Hepimiz huzurun pekişmesi için üzerimize ne düşüyorsa onu yapmalıyız. Tolga Başkan odada çok güzel birliktelik oluşturdu. Bu birlikteliğin devam etmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 09:20 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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