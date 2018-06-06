Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

engin - vahim bir durum ALLAH rahmet eylesin lakin hiç bir baba yiğit cıkıpda diyemiyor üretilen araclar teneke diye cicili biçili otomobiller üretiliyor lakin kazlara karşı dayanıklığı sıfır derecede yani teneke ayarında iş böyle oluncada en ufak çarpmada ölenler oluyor