Kaza, gece saatlerinde Çayırova Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ağdaş yönetimindeki 34 AHR 367 plakalı otomobil, Ozan Kumru (25) yönetimindeki plakası olmayan motosiklet ile çarpıştı. Motosikletten fırlayan Ozan Kumru, aracın camına çarparak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ozan Kumru'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin gördüğü hasar, kaza sırasında araçların büyük bir hızla çarpıştığını gözler önüne serdi. Polis, araç sürücüsü Erkan Ağdaş'ı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Çayırova'da, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobilin gördüğü hasar, araçların büyük bir hızla çarpıştığını gözler önüne serdi.
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Yorumlar
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engin - vahim bir durum ALLAH rahmet eylesin lakin hiç bir baba yiğit cıkıpda diyemiyor üretilen araclar teneke diye cicili biçili otomobiller üretiliyor lakin kazlara karşı dayanıklığı sıfır derecede yani teneke ayarında iş böyle oluncada en ufak çarpmada ölenler oluyor
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