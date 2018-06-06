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Meclis üyeleri iftarına CHP’den sadece 4 kişi katıldı

İzmit Belediyesi, geleneksel olarak düzenlenen iftar programında meclis üyeleri ile buluştu.

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İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, geleneksel olarak düzenlenen iftar programında meclis üyeleri ile bir araya geldi. İzmit Belediyesi’nin terasında gerçekleşen iftar programına CHP’li meclis üyelerinden Ersin Albayrak, Barbaros Akkuş, Cengiz Kavşut ve İlker Ulusoy dışında meclis üyesi katılmazken çok sayıda AKP’li meclis üyesi katılım gösterdi.İftar programı sonrası konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “İftarımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ramazan ayı sevgi, paylaşma, barış ayıdır. Meclis üyelerimiz ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Bugün 09:34 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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