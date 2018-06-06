İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, geleneksel olarak düzenlenen iftar programında meclis üyeleri ile bir araya geldi. İzmit Belediyesi’nin terasında gerçekleşen iftar programına CHP’li meclis üyelerinden Ersin Albayrak, Barbaros Akkuş, Cengiz Kavşut ve İlker Ulusoy dışında meclis üyesi katılmazken çok sayıda AKP’li meclis üyesi katılım gösterdi.İftar programı sonrası konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “İftarımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ramazan ayı sevgi, paylaşma, barış ayıdır. Meclis üyelerimiz ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.
Bugün 09:34 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:36 TSİ )
Meclis üyeleri iftarına CHP’den sadece 4 kişi katıldı
İzmit Belediyesi, geleneksel olarak düzenlenen iftar programında meclis üyeleri ile buluştu.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 09:34 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz