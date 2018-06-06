Ford Otosan’dan basına iftar

Ford Otosan tarafından basın mensuplarına Kartepe’de bulunan Moteli Life Otel’de iftar yemeği verildi. İftar programına Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürü Gonca Sofuoğlu Temiz, Kurumsal İletişim Uzmanı İpek Marangoz, ilimizde yayın yapan basın kuruluşunun temsilcileri ve gazeteciler katılım gösterdi. Sohbet havasında gerçekleştirilen iftar programından önce kısa bir konuşma gerçekleştiren Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürü Gonca Sofuoğlu Temiz basın mensuplarıyla bir araya gelmekten duydukları dile getirerek, “Bunu mümkün mertebe her sene yapmaya gayret ediyoruz. Yatırımımızın büyük kısmı bu topraklarda. Basın mensupları bizim için her şey demek. Bizim için çok değerlisiniz. Biz bu etkinlikleri fikir alışverişinde bulunmak için yapıyoruz. Bu sene belirli yatırımlar devam ediyor. Otomotiv sektöründe yatırımlar durmaz. Bu senenin ilk çeyreğinde rakamlarımız gayet iyi. Avrupa pazarında ticari araçlarda bir liderliğimiz var. Türkiye pazarında da liderliğimiz var. ” diye konuştu.