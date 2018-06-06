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KEV’de yeni başkan Feridun Güray!

Kocaeli Eğitim Vakfı’nda olağan genel kurul vakfın Çarşı Yapı içindeki yeni binasında gerçekleşti.

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Genel kurula Bahri Yavuz ve yönetimi katılmazken, adaylığını açıklayan Feridun Güray vakfın yeni başkanı oldu.

19 ASİL 18 VEKİL ÜYE KATILDI

Geçtiğimiz hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Kocaeli Eğitim Vakfı’nda ikinci oturum19 asil ve 18 de vekil üyenin imza vermesi ile gerçekleşti. Vakfın Çarşı Yapı içindeki yeni binasının konferans salonunda gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Celal Yaşar yaparken, katiplikleri Şener Albayrak Taras ve Ferit Atamanyaptı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yönetim, Denetim ve Faaliyet raporlarının mevcut olmadığı için ibra edilmediği genel kurulda tek liste ile seçime giren Feridun Güray oy birliği ile vakfın yeni başkanı oldu.

KEV’İN YENİ YÖNETİMİ – ASİL-

Feridun Güray

Ata Sadettin Önvural

Rasim Su

Zeynel Başlak

Murat Sirmen

Necdet Akar

Murat Güven

Kenan Yenilmez

Yücel Boran

Mustafa Turan

Mustafa Gençoğlu

YÖNETİM KURULU –YEDEK-

Öztuğ İpek

Haluk Rodoslu

Şener Akbayrak

Olcay Sirmen

DENETİM KURULU – ASİL -

Celal Yaşar

Sinan Özbay

DENETİM KURULU – YEDEK - 

Mustafa Soyar

Kadir Kurt

Bugün 09:40 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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