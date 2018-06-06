KEV’de yeni başkan Feridun Güray!

Genel kurula Bahri Yavuz ve yönetimi katılmazken, adaylığını açıklayan Feridun Güray vakfın yeni başkanı oldu.
19 ASİL 18 VEKİL ÜYE KATILDI
Geçtiğimiz hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Kocaeli Eğitim Vakfı’nda ikinci oturum19 asil ve 18 de vekil üyenin imza vermesi ile gerçekleşti. Vakfın Çarşı Yapı içindeki yeni binasının konferans salonunda gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Celal Yaşar yaparken, katiplikleri Şener Albayrak Taras ve Ferit Atamanyaptı.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yönetim, Denetim ve Faaliyet raporlarının mevcut olmadığı için ibra edilmediği genel kurulda tek liste ile seçime giren Feridun Güray oy birliği ile vakfın yeni başkanı oldu.
KEV’İN YENİ YÖNETİMİ – ASİL-
Feridun Güray
Ata Sadettin Önvural
Rasim Su
Zeynel Başlak
Murat Sirmen
Necdet Akar
Murat Güven
Kenan Yenilmez
Yücel Boran
Mustafa Turan
Mustafa Gençoğlu
YÖNETİM KURULU –YEDEK-
Öztuğ İpek
Haluk Rodoslu
Şener Akbayrak
Olcay Sirmen
DENETİM KURULU – ASİL -
Celal Yaşar
Sinan Özbay
DENETİM KURULU – YEDEK -
Mustafa Soyar
Kadir Kurt
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz