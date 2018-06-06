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Vadi İzmit yükseliyor

İzmit'te son yılların en büyük konut projesi olan Vadi İzmit'te konutlar hızla yükselmeye devam ediyor.

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İzmit Belediyesi’nin Gültepe’deki şantiye alanına kat karşılığı yapılmakta olan Vadi İzmit’te konut sahibi olmak isteyenler için cazip kampanyalar da yapılıyor. Bektaş İnşaat firmasınca yapılmakta olan 150 milyon lira değerindeki proje kapsamında bölgeye çeşitli ebatlarda 443 konut kazandırılıyor. Yapılmakta olan konutların yüzde 26’sının İzmit Belediyesi’nin olduğu ve projenin gelecek yılın ilk aylarına kadar tamamlanması planlanıyor.

VADE FARKSIZ 84 AY TAKSİT

Temelleri geçtiğimiz Eylül ayında atılan Vadi İzmit’te mevcut satış fiyatları üzerinden ilave vade farkı olmadan 84 aya kadar taksit imkânı sunuluyor. 25 Haziran’a kadar devam edecek kampanyada ayrıca peşin alımlar ve banka kredili alımlarda yüzde 20 indirim de sağlanıyor. Yetkililer, kampanya stratejisinin İzmit halkının beklentileri ve talepleri doğrultusunda oluşturulduğunu belirterek “devletin konut sektöründeki uygulamaya koyduğu vergi indirimi, tapu harcı ve banka faiz oranlarındaki avantajlı indirimleri de dikkate alarak yeni bir kampanya başlattık. Konut sahibi olmak isteyenleri tarihi kampanyamıza bekliyoruz.

2019 NİSAN’IN DA TESLİM

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Kampanya kapsamında %30 peşinat ile 84 ay vade farksız şirket bünyesinde taksitlendirme yapıyoruz. Banka kredisi kullanmadan ve ilave herhangi bir masraf ödemeden de Vadi İzmit Projesinden konut sahibi olunabilecek. 2017 Eylül ayında temeli atılan konutları Nisan 2019’ta teslim etmek istiyoruz. Vadi İzmit’te aqua park, fitness salonu, kapalı ve açık havuz, Türk hamamı, buhar odası, restoran, kafeterya, fırın, pastane, tenis kortu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar yer alıyor” dediler.

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