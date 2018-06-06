İzmit Belediyesi’nden sakin meclis

İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis Üyesi İbrahim Elgin’in başkanlığında yapılan toplantıda 21 madde görüşülüp onaya sunuldu. İzmit Belediyesi Haziran ayı meclisinde ayrıca 14 ilgili müdürlüğün görevlerinin çalışma ve sorumluluk alanının düzenlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi. Bir sonraki meclis toplantısının 3 Temmuz Salı günü saat 15.00’te gerçekleştirilmesi kararı alındı.

MÜCADELE VERİYORUZ AMA YETERLİ DEĞİL

Meclis toplantısının açılış konuşmasında 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlayan İbrahim Elgin, “Bu günün dünyasında bu çevre kirliliği ile mücadele etmek kolay değil. İnsanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlere büyük işler düşüyor. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Katı atıkların toplanması ile ilgili büyük mücadeleler veriyoruz ama yeterli değil” dedi.

PAZAR ALANI TAŞINIYOR

Uzun bir süredir Alikahya Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi üzerinde kurulmakta olan Alikahya Pazarı’nın hem ihtiyacı karşılayamadığı hem de mahallenin modern bir Pazar alanı ihtiyacı nedeniyle taşınması uzun süredir gündemdeydi. İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi, Uygur Caddesi, Nar Çiçeği Sokak üzerinde modern pazar alanının yapımının tamamlanmasının ardından, Alikahya Pazarı’nın yeni yerine taşınması ile ilgili Zabıta raporu mecliste okunarak kabul edildi. Alikahya Kapalı Pazarı artık mahalleliye yeni yerinde hizmet verecek.

BÖLGEDE PARK SIKINTISI VAR

Alikahya Pazarı ile ilgili konuşan CHP Grup Başkan vekili Veli Beyaztaş, “Ortaya çıkmış modern bir pazar var. Doğal olarak karşı çıkmanın anlamı yok. Modern Pazar bir park alanına kuruldu ve bölgede yaşayan halkın parka ihtiyacı var. Öte yandan park alanı da halı sahaya çevrilmiş durumda. Yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle mahallelilerden gürültü şikayetleri geliyor. Mahallelilerde ayrıca Alikahya’nın merkeze uzak olduğu ve kullanılamayacağı algısı var” dedi.

TEPEKÖY KOMİSYON RAPORUNU BEKLEYECEK

İzmit-Tepeköy Mahallesi Park Alanı kullanımındaki 163 ada 1 parselin güneyi ile konut alanı kullanımındaki 481 ada 1 parselin doğusunda yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan” olarak belirlenen bir kısım alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda önlem alınması olarak düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün raporu meclis üyelerine okunurken, konunun araştırılması için komisyona gönderilmesine karar verildi. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği de gerekli düzenlemelerin yapılması için komisyona gönderildi.