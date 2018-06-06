Avuçlarımızın içindeki maçı Mersin’e verdik: 76-78

İzmit Belediyespor bitime 2.7 saniye kala yediği üçlükle Mersin Basketbol’a 78-76 kaybetti ve 1. Lig Play-Off final serisinde 2-1 geriye düştü. Serinin dördüncü maçı bu akşam oynanacak.

KARŞILIKLI BASKETLER

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi Play Off final serisinin 3. maçında İzmit Belediyespor ile Mersin Basketbol takımları İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. İlginin yoğun olduğu maça Mavi YeşillilerMelek Yusufoğlu, Ebru Torun, Arhonda Jasmon Covıngton, Deniz Doğan ve Meriç Banu Yenal 5’i ile başladı. Büyük bir çekişme ve heyecan içinde geçen mücadelenin ilk periyotu 21-21 tamamlandı.

11 SAYI GERİYE DÜŞTÜK

İkinci çeyrekte de büyük heyecan sürdü. Skorbordda yaşanan arızadan dolayı maç 7 dakika durdu. Karşılıklı basketlerle geçen maçın ilk yarısı 37-37 sona erdi. 3. çeyreğe konuk ekip iyi başladı. Ferda, Deniz ve Paris ile sayılar üreten Mersin bir ara farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Müthiş bir geri dönüşe imza ata İzmit Belediyespor taraftarlarının da desteği ile farkı 5 sayıya kadar indirdi.

1.24 KALA 7 SAYI ÖNE GEÇTİK

Mersin son çeyreğe 61-56’lık skorla üstün girse de taraftarların da desteğini alan İzmit Belediye’de Jazz pota altından, Berrin de dışarıdan üretim sağladı. Melek’in de rakip savunmayı delen turnikeleri sonrası İzmit Belediye bitime 1.24 kala 7 sayı farkla (76-69) öne geçti. Kalan zaman diliminde ise Mersin adına mucize, İzmit adına talihsizlikle silsilesi yaşandı.

FATMANUR DA BASKET OLDUĞUNA İNANAMADI

Hücum ribaundu ve basit top kaybı sonrası Mersin’de Ferda ve Fatmanur üçlükleri atınca fark 1’e düştü. 22 saniye kala Jazz’ın şutu çemberden sekti, Jazz hücum ribaundunu zorladı ve paylaşılamayan top kararı sonrası son hücumu Mersin kullandı. Son hücumda topun pota altına inmesine izin vermeyen İzmit ekibi Berrin ile Paris’i iyi savundu. Mersin topu dışarı çıkarmak zorunda kaldı. 3.5 saniye kala top Fatmanur’a geldi ve bu oyuncu topun el yaktığı anda üçlüğü gönderdi. Çemberin önünden seken top panyaya çarptı ve basket oldu.

4. MAÇ BU AKŞAM

(76-78)İşin ilginç tarafı maç boyunca Melek’e sıkı savunma yapan ve potaya hiç bakmayan Fatmanur son 3 üçlüğün 2’sini attı. 2.7 saniye kala son hücumda İzmit topu oyuna sokamadı ve maçı Mersin kazandı. (76-78) Seride 2-1 öne geçen Mersin saha avantajını tekrar eline geçirdi. Finalin 4. maçı bu akşam 18.00’da İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

JAZZ VE MELEK’TEN 45 SAYI

Çok büyük talihsizlikler yaşadığı, 11 sayı geriden gelip 1.24 kala 7 sayı öne geçen ancak bitime 2.7 saniye kala yediği üçlükle maçı 2 sayı farkla kaybeden İzmit Belediye’de Jazz 24, Melek 21, Berrin de 12 sayı ile oynadı. Mersin’de ise Paris ve Ferda 20, Deniz de 15 sayı ile oynadı. Öte yandan karşılaşmanın hakemleri maç boyunca verdiği kararlarla İzmit tarafının tepkisini gördü.

İZMİT BELEDİYESPOR: 76 MERSİN BASKETBOL: 78

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Murat Ciner**, Çetin Artan**, Barış Tunç**

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek Yusufoğlu**** (21), Ebru Torun** (4), Deniz Üstün** (5), Arhonda Jasmon Covıngton**** (24), Berrin Karabaş***(12), Deniz Doğan** (4), Meriç Banu Yenal** (6)

MERSİN BASKETBOL: Fatmanur Karakaş*** (7), Deniz Boz*** (15), Ferda Yıldız*** (20), İrem Tulgar**, Gökşen Fitik*** (8), Deniz Çatalbaş*, Aslı Sevinç*** (8), İlkay Maşa *Görkem Ertaş**, Ashley Star Parıs***(20)

1.PERİYOT: 21-21

2. PERİYOT: 37-37

3.PERİYOT: 56-61

SONUÇ: 76-78