Spor camiasının acı günü: Ümit Kayıhan vefat etti

Bir süredir hastanede tedavi gören 64 yaşındaki Teknik Direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti. Kayıhan bir dönem Kocaelispor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.
BİR SÜREDİR TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU
Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, Ümit Kayıhan`ın bir süredir tedavi gördüğünü ve hayatını bu sabah kaybettiğini söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süredir yoğun bakımda olan Teknik Direktör Ümit Kayıhan, vefat etti. Ailesinin ve antrenör camiasının başı sağolsun" ifadesi yer aldı. Ümit Kayıhan bir süredir takım çalıştırmıyordu. Son yıllarda BeIN Sports ve Lig TV`de maç önü yorumculuğu yapan Ümit Kayıhan çeşitli takımlarda görev almıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Mülayim Çoksert - Allah rahmet etsin,zatürre'den ölmüş.....Futbolculuk hayatında Altay'da libero oynuyordu 1980 yıllarında....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.