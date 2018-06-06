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Spor camiasının acı günü: Ümit Kayıhan vefat etti

Kocaelispor'un eski teknik direktörü Ümit Kayıhan vefat etti.

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Bir süredir hastanede tedavi gören 64 yaşındaki Teknik Direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti. Kayıhan bir dönem Kocaelispor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

BİR SÜREDİR TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, Ümit Kayıhan`ın bir süredir tedavi gördüğünü ve hayatını bu sabah kaybettiğini söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süredir yoğun bakımda olan Teknik Direktör Ümit Kayıhan, vefat etti.  Ailesinin ve antrenör camiasının başı sağolsun" ifadesi yer aldı. Ümit Kayıhan bir süredir takım çalıştırmıyordu.  Son yıllarda BeIN Sports ve Lig TV`de maç önü yorumculuğu yapan Ümit Kayıhan çeşitli takımlarda görev almıştı.

Bugün 10:05 TSİ - Spor

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - Allah rahmet etsin,zatürre'den ölmüş.....Futbolculuk hayatında Altay'da libero oynuyordu 1980 yıllarında....

Yanıtla . 0Beğen 06 Haziran 11:26

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