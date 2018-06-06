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Otomobil TIR'a çarptı: 1 yaralı

Derince'de, otomobil önünde ilerlemekte olan TIR'a çarptı. TIR'ın kasasının altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kaza öğleden sonra, D-100 Karayolu Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. Özer Akbulut idaresindeki 16 CET 51 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Dilaver Sadıkoğlu idaresindeki 55 AIE 40 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın kasasının altına giren otomobilin motoru tutuştu. Yardıma koşanlar yangını büyümeden söndürdü. Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 10:10 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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