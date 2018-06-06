Kaza öğleden sonra, D-100 Karayolu Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. Özer Akbulut idaresindeki 16 CET 51 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Dilaver Sadıkoğlu idaresindeki 55 AIE 40 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın kasasının altına giren otomobilin motoru tutuştu. Yardıma koşanlar yangını büyümeden söndürdü. Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil TIR'a çarptı: 1 yaralı
Derince'de, otomobil önünde ilerlemekte olan TIR'a çarptı. TIR'ın kasasının altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz