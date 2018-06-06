Panasonic yılın örnek okullarını ödüllendirdi

Sektörünün yenilik ve lider kuruluşu Panasonic Eco Solutions Türkiye, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile bugüne ve geleceğe değer katmaya devam ediyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği” projesi kapsamında enerji verimliliğinde örnek olan okulları kapsayan ödül töreni, İstanbul Milli EğitimMüdür Yardımcısı Mehmet Nurettin Aras, Panasonic Eco Solutions Türkiye Genel Müdürü ( ManagingDirector) TatsuyaKumazawa, Kurumsal Marka Yönetim Direktörü Aysel Özaltınok ile Kurumsal İletişim Yöneticisi İlker Çelik’in katılımı ve Neslihan Maltepe’nin sunuculuğunda, Kabataş Erkek Lisesi’nde gerçekleşti.

"Enerji Verimliliğinde Yılın Örnek Okulu Ümraniye İlçesinden,Öğrencilerin defilesi geri dönüşümlü kıyafetlerden"

Enerji Verimliliğinde Yılın Örnek Okulu Yarışması’nın 1.si olan Ümraniye 30 Ağustos İlkokulu proje ekibi, İspanya Seyahatine hak kazandı. 2. olan ÜmraniyeŞehit Askeri Çoban İlkokulu Balkan Ülkeleri Seyahatininve 3.lüğü kazanan Şişli Sait Çiftçi İlkokulu ise Antalya Seyahatinin sahibi oldu. Ödül törenin sırasında sahne alan Ümraniye 30 Ağustos İlkokulu öğrencilerin geri dönüşümlü malzemelerden oluşturulmuş kıyafetlerle gerçekleştirdikleri defile izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Topluma Katkı Sağlamak Kurumsal İlkelerimizdendir…

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Panasonic Eco Solutions Türkiye Genel Müdürü ( ManagingDirector) TatsuyaKumazawa“Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Doğaya verdiğimiz zararları azaltmak, kıt kaynaklar konusunda daha duyarlı adımlar atmak ve sürdürülebilir gelecek hedefine ulaşmak için hepimizin alması gereken çok önemli sorumluluklar bulunuyor. Doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve enerji verimliliği, gün geçtikçe sürdürülebilir kalkınmanın en önemli konusu haline geliyor. Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak Kurumsal ilkelerimizden biri olarak önemle ele aldığımız “ Topluma Katkı “ yaklaşımı ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için büyük çaba harcıyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklara yönelik olan sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan ötürü mutluluk ve heyecan duyuyoruz. “ dedi.

Çocuk Tiyatrosu Yaklaşık 600 Bin öğrenciye ulaştı…

“Aydınlık bir gelecek için” projesi enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması konusunda geleceğin teminatı çocuklarımıza bilinç kazandırıyor. 2012 Nisan ayındaPanasonic Eco Solutions Türkiye ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün imzaladığı protokol ile hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar İstanbul’daki ilk ve ortaokullarda görev yapan 1.450 eğitimci için enerji yöneticisi eğitimleri verildi.Bu okullardaki öğrenciler için de enerji verimliliği kulüpleri kuruldu.Öğrencilerin projeye aktif katılımlarını ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacı ile oluşturulan Çocuk Tiyatrosu’nun sunduğu enerji verimliliği konulu oyunu yaklaşık 600.000 ilkokul öğrencisi izledi.Her yıl okullarda uygulanarak, öğretim yılı sonunda ise projeye katılan okullar arasında düzenlenenyarışma ile projedeki örnek okulların ödüllendirilmesi ve diğer okulların da özendirilmesi hedefleniyor.