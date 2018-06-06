7. Boru'da kağıt uçak yarışması yapıldı

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7. Boru İlkokulu’nda yapılan kağıt uçak yarışması büyük ilgi gördü. Okulun bahçesinde düzenlenen yarışmada, ilkokul öğrencileri hünerlerini konuşturdu. Yarışmanın jürisi okul müdürü Selahattin Durum, Cumhur Gültepe, Filiz Tüfekçi Yılmaz, Derya Arslan ve Seçil Kürt’ten oluşturuldu. Yarışmaya 70 öğrenci katıldı. Yaklaşık 2 saatlik programın sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve maket uçak hediye edildi.