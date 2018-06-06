7. Boru İlkokulu’nda yapılan kağıt uçak yarışması büyük ilgi gördü. Okulun bahçesinde düzenlenen yarışmada, ilkokul öğrencileri hünerlerini konuşturdu. Yarışmanın jürisi okul müdürü Selahattin Durum, Cumhur Gültepe, Filiz Tüfekçi Yılmaz, Derya Arslan ve Seçil Kürt’ten oluşturuldu. Yarışmaya 70 öğrenci katıldı. Yaklaşık 2 saatlik programın sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve maket uçak hediye edildi.
Bugün 10:19 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 10:22 TSİ )
7. Boru'da kağıt uçak yarışması yapıldı
İzmit Şirintepe Mahallesi’nde buluna 7. Boru İlkokulu’nda organize edilen kağıt uçak yarışması, büyük ilgi gördü. Öğrenciler ve velilerin katıldığı yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi
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Bugün 10:19 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz