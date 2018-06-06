Erkan Yolaç, yoğun bakımda!

Fenomen yarışma programı "Evet-Hayır"ın sunucusu, 1970 Türkiye güzeli Kocaelili Asuman Tuğberk Yolaç'ın eşi olan Erkan Yolaç’a torununun doğumu için gittiği Amerika’da zatürree teşhisi konuldu. Ünlü sunucu Erkan Yolaç, eşi Asuman Yolaç’la birlikte 2 hafta önce Amerika’da yaşayan oğulları Mehmet Yolaç’ın yanına gitti. Amerika`da girip olan Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşadı. Hemen hastaneye götürülen Yolaç`ı yoğun bakıma aldılar. Sunucunun tedavisine hala devam ediliyor.

Erkan Yolaç kimdir?

Erkan Yolaç kimdir, Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın revirinde doğmuştur. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirne‘lidir. Babası zamanında Bulgaristan-Sofya’dan göç etmiştir. 6 yaşındayken İstanbul‘a taşınmışlar. Faik adında bir kardeşi vardır. Bir sene Saint Joseph lisesinde okudu, sınıfta kalınca Fenerbahçe Stadı’nın yanındaki, sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951’de Karabük‘e taşınınca Kastamonu Lisesi’nde yatılı olarak okudu. 1951 yılında babası öldü.