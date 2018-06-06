Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:42 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:20 TSİ )

KÖRPAŞ çalışanlarına ZAM!

Körfez Belediyesi iştiraki olan KÖRPAŞ'ta çalışan işçiler için Belediye-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesinde 420 işçiye yüzde 16 zam yapıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi iştiraki olan KÖRPAŞ’ta çalışan 420 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde imzalar atıldı. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde belediye personeli ile yenilen iftar öncesi gerçekleştirilen imza törenine,Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Belediye-İş Sendikası Genel Merkez Eğitim ve Basın Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar ve sendika yöneticileri katıldı. 
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Körfez, güzelleşirken gelişen bir ilçe. Bunda en büyük emek, kuşkusuz gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımızın yani sizlerin. Böyle bir ekipler çalışıyor olmak beni gururlandırıyor. Her daim çalışan kardeşlerimizin ücretlerini alın terleri kurumadan vermenin gayreti içerisinde olduk. Önceliğimiz hep çalışanlarımızın maaşları oldu. Bu zamana kadar da hiç mahcup olmadı.Gönlümüz arzu ediyor ki daha fazlasını verelim. Belediye imkanlarını en verimli şekilde kullanabilmek hem de verebileceğimizin en yükseğini vermek şartıyla aramızda ki sözleşmeyi imzaladık. Eskiden belediyeler işçilere maaşlarını ödeyemez durumdaydı. Bugün ülke olarak geldiğimiz nokta gerçekten gurur verici” dedi. Başkan Baran ve sendika yöneticileri konuşmaların ardından imzaları attı. 

Bugün 10:42 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu! mask
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu!
4 bin 374 TL'ye kiralık simitçi mask
4 bin 374 TL'ye kiralık simitçi
Başiskele'ye yeni otel yapılıyor mask
Başiskele'ye yeni otel yapılıyor
Emekliye maaş ödemesi başladı! mask
Emekliye maaş ödemesi başladı!
Yeni emeklilere de ikramiye müjdesi! mask
Yeni emeklilere de ikramiye müjdesi!
Enflasyon rakamları en çok kiracıları korkuttu mask
Enflasyon rakamları en çok kiracıları korkuttu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL mask
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu! mask
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu!

GALERİ

Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL