Marmara Bölgesi'nin genelinde, öğleden sonra kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bugün 10:47 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
Kocaeli için yağış uyarısı!
Bölge genelinde, öğleden sonra kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Bugün 10:47 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz