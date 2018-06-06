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Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

Karamürsel'de düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yeri ve deposunda yapılan aramalarda 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheliler D.A, E.E. ve S.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bugün 11:03 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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