Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yeri ve deposunda yapılan aramalarda 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheliler D.A, E.E. ve S.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bugün 11:03 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:04 TSİ )
Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
Karamürsel'de düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz