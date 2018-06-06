Kandıra çarşı esnaflarından camcı Ufuk Yağız'ın babası Hasan Yağız (83), beyinde kan pıhtılaşması sonrası Kocaeli Özel Cihan Hastanesi'nde bir aydır tedavi görüyordu. Yağız buakşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Yağız’ın cenazesi Aydınlık Mahallesi'ndeki hanesinden alınarak Kandıra Merkez Şefik Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
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Kandıralı esnaf hayatını kaybetti
Kandıra esnaflarından Hasan Yağız (83), beyinde kan pıhtılaşması sonrası tedavi gördüğü Özel Cihan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz