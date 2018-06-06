Kandıralı esnaf hayatını kaybetti

Kandıra çarşı esnaflarından camcı Ufuk Yağız'ın babası Hasan Yağız (83), beyinde kan pıhtılaşması sonrası Kocaeli Özel Cihan Hastanesi'nde bir aydır tedavi görüyordu. Yağız buakşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Yağız’ın cenazesi Aydınlık Mahallesi'ndeki hanesinden alınarak Kandıra Merkez Şefik Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verilecek.