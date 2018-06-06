Akkurt Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Akkurt, yeni bir yatırıma daha imza attı. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de müdavimleri olan Leman Kültür’ü alan İlhan Akkurt, aynı zamanda Ramada Plaza İzmit Oteli’ninde sahibi. Ramazan'da tadilatta olan Leman Kültür, bayramın birinci Gününden itibaren tüm Kocaeli halkına yenilenmiş yüzüyle hizmet vermeye başlayacak.
Bugün 11:15 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:29 TSİ )
Ramada Plaza İzmit, Leman Kültür’ü satın aldı
Ramada Plaza İzmit Otel, Leman Kültür’ü satın aldı.
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Bugün 11:15 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz