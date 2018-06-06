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Ramada Plaza İzmit, Leman Kültür’ü satın aldı

Ramada Plaza İzmit Otel, Leman Kültür’ü satın aldı.

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Akkurt Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Akkurt, yeni bir yatırıma daha imza attı. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de müdavimleri olan Leman Kültür’ü alan İlhan Akkurt, aynı zamanda Ramada Plaza İzmit Oteli’ninde sahibi. Ramazan'da tadilatta olan Leman Kültür, bayramın birinci Gününden itibaren tüm Kocaeli halkına yenilenmiş yüzüyle hizmet vermeye başlayacak.

İzmit Leman Kültür girişinden bir görünüm

Akkurt Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Akkurt

Bugün 11:15 TSİ - Ekonomi

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