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Bugün 11:27 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:59 TSİ )

CHP’li gençler mitinge hazır

CHP Kocaeli Gençlik Kolları, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ nin ilimizde gerçekleştireceği miting için çalışmalara başladı

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24 Haziran çalışmalarına hız veren CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları, 9 Haziran Cumartesi günü CHP’ nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ nin Perşembe Pazar’ ında gerçekleşecek miting için çalışmalara başladı. Dün gece saatlerinde miting için çalışmalarına hız veren CHP Kocaeli Gençlik Kolları Yönetimi Perşembe Pazar alanına gelerek süsleme işlemlerine başladı.

Bugün 11:27 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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