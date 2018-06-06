Karneyi götür, sinema biletini kap!

Çeşitli sosyal aktivitelerle çocuklarla bir araya gelmeye önem gösteren Sepaş Enerji, çocukların karne heyecanına ortak oluyor. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da karnelerini alarak yaz tatiline çıkan 2 bin çocuk, Sepaş Enerji’nin sinema bileti hediyesiyle sevinecek.Kocaeli’nde Sakarya’da Bolu’da ve Düzce’de gerçekleşecek ücretsiz sinema etkinliğine katılmak için, çocukların 9 Haziran tarihinde AVM’lerde kurulacak Sepaş Enerji stantlarına uğrayarak, karnelerini göstermesi yeterli olacak. Sinema biletini alan öğrenciler biletlerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar istedikleri herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek.