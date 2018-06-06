Çeşitli sosyal aktivitelerle çocuklarla bir araya gelmeye önem gösteren Sepaş Enerji, çocukların karne heyecanına ortak oluyor. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da karnelerini alarak yaz tatiline çıkan 2 bin çocuk, Sepaş Enerji’nin sinema bileti hediyesiyle sevinecek.Kocaeli’nde Sakarya’da Bolu’da ve Düzce’de gerçekleşecek ücretsiz sinema etkinliğine katılmak için, çocukların 9 Haziran tarihinde AVM’lerde kurulacak Sepaş Enerji stantlarına uğrayarak, karnelerini göstermesi yeterli olacak. Sinema biletini alan öğrenciler biletlerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar istedikleri herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek.
Bugün 11:38 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 11:42 TSİ )
Karneyi götür, sinema biletini kap!
Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutluyor. Karnelerini alarak yaz tatiline çıkmaya hazırlanan Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu’daki 2 bin çocuğa sinema bileti hediye edilecek.
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Bugün 11:38 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz