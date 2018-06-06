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Cengiz Topel, sadece Trabzon’a çalışıyor

İlimizde büyük umutlarla açılan Cengiz Topel Havalimanı bu yılda sadece Trabzon’a sefer açtı. Havalimanı yetkilileri ise Antalya veya İzmir’e planlanan bir uçuş bulunmadığını söylediler.

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Kocaeli’nin tek havalimanı konumunda bulunan ve iktidar partisi tarafından defalarca açılışı yapılan Cengiz Topel Havalimanı bu yılda siyasilerden gerekli desteği göremedi. Cengiz Topel Havalimanı yurtiçi seferlerde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2018’in ilk çeyreğinde kendi rekorunu kırarak yolcu sayısında artışa giderken, son rakamlara göre 360 uçuşta 15 Bin 644 yolcu taşındı.

ANTALYA-İZMİR YALAN OLDU

Cengiz Topel Havalimanı bu yıl sadece Trabzon’a yolcu taşırken, Salı-Çarşamba ve Cuma günleri Trabzon ile karşılıklı tek firma uçuş gerçekleştirdi. Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız havalimanı personelleri ise en son 4 yıl önce Antalya ve İzmir’e uçuş yapıldığını, şu anda bu iller veya Trabzon dışında farklı bir ile sefer yapılması hakkında planlanan bir durumun söz konusu olmadığını söylediler.

Bugün 11:50 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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