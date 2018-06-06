Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatmakta olan Hikmet Turan adlı hastaya acil A RH Pozitif (+) kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0533 556 32 28 numaralı hattan Deniz Yıldızlıya ulaşabilirler.
Bugün 11:54 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Acil A RH Pozitif kana ihtiyaç var!
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatmakta olan Hikmet Turan adlı hastaya acil A RH Pozitif (+) kan gerekmektedir.
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Bugün 11:54 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz