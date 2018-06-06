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Bugün 11:54 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 12:06 TSİ )

Acil A RH Pozitif kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatmakta olan Hikmet Turan adlı hastaya acil A RH Pozitif (+) kan gerekmektedir.

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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama  Hastanesi'nde yatmakta olan Hikmet Turan adlı hastaya acil A RH Pozitif (+) kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler  0533 556 32 28 numaralı hattan Deniz Yıldızlıya ulaşabilirler.

Bugün 11:54 TSİ - Sağlık

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