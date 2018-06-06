Darıca Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Şükrü Karabacak Başkanlığı’nda yapıldı. Mecliste konuşan Başkan Karabacak, “Bugün buradan ilk kez bir büyük projeyi ilçe halkımızla paylaşmak istiyorum. İlçemizdeki bulunan ve 900 dönümden oluşan askeri alanın Ak Parti’nin Seçim Beyannamesi’nde bulunan ve halkımızın büyük beğenisini kazanan ‘Millet Bahçesi’ olarak yapılmasına karar verildi. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle istişare halindeyiz. Halkımızın en iyi istifade edebileceği şekilde askeri alanı değerlendireceğiz. Bizler bütün kamu binalarını da buraya taşımak istiyoruz. Şayet bu isteğimiz gerçekleşirse geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Darıca-Gebze Metrosunun ihale şartlarına da uyarsa metronun ilk durağının buraya alınması yönünde bir talebimiz olacak” diyerek önemli bilgiler aktardı.
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Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca’daki 900 dönümlük askeri alanın, ‘Millet Bahçesi’ olarak projelendirileceğini müjdeledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz