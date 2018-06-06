Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgievleri, yaz dönemi kayıtları 4 Haziran itibariyle başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte açılan Bilgievi Yaz Okulları’nda hazırlanan programlar sayesinde çocuklar, yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor. Kayıtlar 18 Haziran’a kadar devam edecek. Bilgievlerindeki Yaz Okulu dönemi, 12 Ağustos Pazar günü sona erecek. Öğrenciler, Yaz Okulu’nu, düzenleyecekleri renkli bir yaz okulu kapanış programıyla kapatacak.
Bugün 12:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
Bilgievleri yaz okullarına başvurular başladı
Bilgievi Yaz Okulları’nda hazırlanan programlar sayesinde çocuklar, yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.
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Bugün 12:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz