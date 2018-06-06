Bilgievleri yaz okullarına başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgievleri, yaz dönemi kayıtları 4 Haziran itibariyle başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte açılan Bilgievi Yaz Okulları’nda hazırlanan programlar sayesinde çocuklar, yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor. Kayıtlar 18 Haziran’a kadar devam edecek. Bilgievlerindeki Yaz Okulu dönemi, 12 Ağustos Pazar günü sona erecek. Öğrenciler, Yaz Okulu’nu, düzenleyecekleri renkli bir yaz okulu kapanış programıyla kapatacak.